Sağlık Bakanlığı: Her 3 saniyede bir kişide demans gelişiyor

Sağlık Bakanlığı, dünya genelinde 55-57 milyon kişinin demansla yaşadığını, yaklaşık her 3 saniyede bir kişide demans geliştiğinin tahmin edildiğini açıkladı. Bakanlık, Alzheimer hastalığı ve demansın Türkiye’de de halk sağlığını etkileyen önemli sorunlar arasında yer aldığını bildirdi.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Alzheimer hastalığının beyin hücrelerinde zaman içerisinde oluşan hasara bağlı gelişen kronik ve ilerleyici bir rahatsızlık olduğu belirtildi. Hastalık ilerledikçe beyin işlevlerinin etkilendiği; konuşma, karar verme ve günlük yaşamı bağımsız sürdürme becerilerinin zamanla kaybedilebildiği kaydedildi.

Alzheimer hastalığının demansın en sık görülen türü olduğu ve tüm vakaların yaklaşık yüzde 60-70’ini oluşturduğu belirtilen açıklamada, “Dünya genelinde 55-57 milyon kişide demans olduğu ve yaklaşık her 3 saniyede bir kişide demans geliştiği tahmin edilmektedir. Alzheimer hastalığı ve demans, ülkemizde de halk sağlığını etkileyen önemli sorunlar arasında bulunmaktadır” denildi.

DEMANS VAKALARININ YÜZDE 45’İ GECİKTİRİLEBİLİR VEYA ÖNLENEBİLİR

Açıklamada, Alzheimer ve demansla ilişkili risk faktörleri arasında aile hastalık geçmişi ve cinsiyet gibi değiştirilemeyen unsurların bulunduğu aktarıldı. Yüksek tansiyon, yüksek kolesterol, obezite ve tip 2 diyabetin yanı sıra tütün ve tütün ürünleri ile alkol kullanımı, hareketsiz yaşam ve zihinsel olarak pasif olmanın ise değiştirilebilir risk faktörleri arasında bulunduğu ifade edildi.

Sağlıklı yaşam alışkanlıklarının benimsenmesi ve risk faktörlerinin azaltılmasıyla hastalığın önlenmesinin, geciktirilmesinin veya etkilerinin azaltılmasının mümkün olabileceği belirtildi. Araştırmaların, değiştirilebilir risk faktörlerine yönelik uygun müdahalelerle demans vakalarının yüzde 45’inin geciktirilebileceğini veya önlenebileceğini gösterdiği kaydedildi.