Sağlık Bakanlığı en çok kilo verilen illeri açıkladı! İlk sırada bakın hangi şehir var

İstanbul 51 bin 81 kilo hafifledi

Kampanya sonrası SHM'lerdeki ilk çıktılar toplandı. Verilere göre, Sağlıklı Hayat Merkezlerinde takiplerini yaptıran yaklaşık 211 bin kişi, yaklaşık 513 bin kilo (513 ton) verdi.SHM'lere yaptıkları başvuru sonrası kişiye özel hazırlanan programa uyarak düzenli kontrollerine devam eden en fazla danışan sayısı, 13 bin 75 ile İstanbul'da kaydedildi. İstanbul'u, 10 bin 901 danışanla Antalya, 8 bin 738 danışanla Van izledi.SHM'lerde kişiye özel hazırlanan beslenme programları ve rutin kontroller sonucunda en çok kilo verilen iller, toplam 51 bin 81 kilogramla İstanbul, 35 bin 113 kilogramla Denizli, 27 bin 634 kilogramla Van oldu.Verilen ortalama kiloya göre ise Bartın, Edirne, Adıyaman, Şanlıurfa ve Kayseri, ilk 5 şehir arasında yer aldı.