Sağlık bakanlığı açıkladı! İşte semt semt İstanbul'un Koronavirüs haritası
Sağlık Bakanlığı'nın devreye soktuğu 'Havat Eve Sığar' uygulamasına getirilen güncellemeyle birlikte kullanıcılar yakın çevresini değil değil illerdeki vaka yoğunluklarını görebilecek.
ZEYTİNBURNU
Sağlık Bakanlığı tarafından yayınlanan 'Hayat Eve Sığar' uygulamasına güncelleme getirildi. Yapılan güncellemeye göre, artık kullanıcılar yalnızca kendi ilçelerini görmekle kalmayacak. Yenilenen Hayat Eve Sığar uygulamasına göre, kullanıcılar sadece yakın çevresindeki değil, diğer tüm illerdeki vaka yoğunluklarını da görebiliyor.
BAŞAKŞEHİR
Uygulamadaki son güncelleme ile kullanıcılar sadece yakın çevresindeki değil, diğer tüm illerdeki vaka yoğunluklarını da görebiliyor. Haritadaki kırmızı renkli yerler vakaların yoğunluğunu gösteriyor.
ESENYURT-AVCILAR
Uygulama, her gün kullanıcılara sağlık bilgilerini soruyor. Kullanıcılar, 'ailem' bölümüne dahil ettikleri insanlardan herhangi biri pozitif ya da temaslı ise uyarılıyor.
BAĞCILAR
Uygulama, koronavirüsü testi pozitif olan kişilerin yoğun olarak bulundukları bölgeleri gösteriyor.