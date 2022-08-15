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Sağlık Bakanlığı 1356 engelli sürekli işçi alacak! İşte başvuru tarihleri...

Sağlık Bakanlığı 1356 engelli sürekli işçi alacak! İşte başvuru tarihleri...

Sağlık Bakanlığı, "temizlik görevlisi" olarak istihdam edilmek üzere 1356 engelli sürekli işçi alacak. Başvurular 15-19 Ağustos tarihleri arasında yapılacak.

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Sağlık Bakanlığı tarafından merkez ve taşra teşkilatında "temizlik görevlisi" olarak istihdam edilmek üzere 1356 engelli sürekli işçi alımı yapılacak.

Resmi Gazete'de yayımlanan ilana göre, adaylar başvurularını 15-19 Ağustos tarihlerinde Türkiye İş Kurumu'nun (İŞKUR) "esube.iskur.gov.tr" adresi üzerinden çevrim içi olarak gerçekleştirebilecek.

Başvurularda, kişilerin Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi'nde kayıtlı olan adresleri dikkate alınacak.

Adaylar, ilan edilen kadrolardan yalnızca 1 iş yerine başvuru yapabilecek.

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