Sağlık Bakanı Memişoğlu, ABD'li mevkidaşıyla bir araya geldi

Sağlık Bakanı Memişoğlu, resmi ziyaretlerde bulunmak üzere Amerika Birleşik Devletleri'ne (ABD) gitti.

Buradaki ziyareti sırasında ABD Sağlık Bakanı Kennedy ile bir araya gelen Bakan Memişoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada “Bir dizi resmi temasta bulunmak üzere geldiğimiz Amerika Birleşik Devletleri’nde, ABD Sağlık Bakanı Sayın Robert F. Kennedy Jr. ve heyeti ile bir araya geldik." dedi.

“İŞ BİRLİĞİMİZİN DAHA DA GÜÇLENECEĞİNE İNANIYORUM”

Görüşmede, Türkiye'nin 'Üreten Sağlık' yaklaşımı, koruyucu sağlık hizmetlerindeki tecrübeleri, sağlık teknolojilerindeki gelişmeler ve Türkiye ve ABD arasındaki iş birliği imkanlarını ele aldıklarını belirten Bakan Memişoğlu sözlerine şunları ekledi:

“Türkiye’nin sağlık alanındaki üretim gücünü ve tecrübelerini paylaşırken, geleceğin sağlık sistemlerine yönelik ortak vizyonumuzu da değerlendirdik. Görüşmenin, ülkelerimiz arasındaki sağlık iş birliklerini daha da güçlendireceğine inanıyorum. Nazik ev sahiplikleri için mevkidaşım Sayın Robert F. Kennedy Jr. ve heyetine teşekkür ediyorum.”