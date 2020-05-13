Sağlık Bakanı Koca salgında son durumu açıklıyor! Ramazan Bayramı'nda yasak var mı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bilim Kurulu'nu video konferans yönetimiyle topladı... Toplantı sona erdi... Bakan Koca Covid-19 salgınıyla ilgili son durumu ve yeni önlemler olup olmayacağını açıklayacak...

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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bilim Kurulu'nu video konferans yönetimiyle topladı... Toplantı sona erdi... Bakan Koca'nın az sonra basın açıklamasıyla Covid-19 salgınıyla ilgili son durumu açıklaması bekleniyor. Bakan Koca'nın yeni önlemlerle ilgili sorulara cevap verip, Ramazan Bayramı'nda sokağa çıkma yasağı uygulanıp uygulanmayacağını açıklaması da bekleniyor...