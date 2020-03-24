Sağlık Bakanı Koca koronavirüse ilişkin son rakamları açıkladı! Ölü sayısı arttı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüse ilişkin son rakamları açıkladı. Bakan Koca 293 yeni tanı konduğunu açıklarken, 7 vatandaşımızın daha hayatını kaybettiğini duyurdu.

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Çin'in Vuhan kentinden tüm dünyaya yayılan görülen yeni tip koronovirüs salgını Türkiye'de de hızla yayılıyor. Bakan Koca, sosyal medya hesabından Türkiye'deki ölüm ve vaka sayısına ilişkin yeni bir açıklama yaptı.

"7 hastamızı daha kaybettik

Bakan Koca, son 24 saatte koronavirüs salgını nedeniyle 7 kişinin daha hayatını kaybettiğini, yapılan 3 bin 672 testten 293'ünün pozitif sonuçlandığını açıkladı. Son rakamlarla Türkiye'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 37'ye, toplam vaka sayısı ise bin 529'a yükselmiş oldu.

Gençlere önemli uyarı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, paylaşımında gençlere de önemli mesajlar verdi. Özellikle atmış olduğu ikinci twitle gençleri sempatik bir dille tekrardan uyardı. Bakan Koca, "Gençlere uyarımız var: Salgının dışında değilsiniz. Hayatınızı yavaşlatın. Risk ortamına girmeyin. Riski evinize taşımayın. Evde kalın. Hayat eve sığar" ifadelerini kullandı. Ardından yaptığı ikinci paylaşımda ise ''ŞİMDİKİ GENÇLER… Söze böyle başlayanların eline bugünlerde koz veriyorsunuz :) Koronavirüs konusunda fazlasıyla dikkatli olmanızı bekliyorum. Hayat demek, hareket demek. Eyvallah. Fakat bir süreliğine başka bir moda geçiyoruz. Özgürlük evimizde. HAYAT EVE SIĞAR.'' ifadesini kullandı.

''SON 24 SAATTE 3.672 test sonuçlandı. 293 yeni tanı kondu. Çabalarımıza rağmen, hastalığa yenik düşen 7 insanımız daha oldu. GENÇLERE UYARIMIZ VAR: Salgının dışında değilsiniz. Hayatınızı yavaşlatın. Risk ortamına girmeyin. Riski evinize taşımayın. Evde kalın. Hayat eve sığar.''