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Sağlık Bakanı Koca, illere göre haftalık vaka sayılarını paylaştı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından, illere göre haftalık vaka sayısını paylaştı. Buna göre 8-14 Şubat arasında Kovid-19 vaka sayısı, her 100 bin kişide İstanbul'da 60,19, Ankara'da 35,49, İzmir'de 44,39 oldu.

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Koronavirüs salgınıyla mücadelede "yerinde karar" dönemi başladı. Yeni dönemle birlikte, il bazında haftalık vaka ortalaması açıklanacak. Böylelikle, il hıfzıssıhha kurulları bölgesel bazda yeni tedbirleri veya gevşetme kararlarını hayata geçirebilecek. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da,yeni döneme girilmesi sonrası illere göre haftalık vaka sayısını paylaştı.

Yerinde karar dönemindeyiz
Koca açıklamasının devamında, "Son basın toplantımızda illerimizdeki vaka sayısını paylaşacağımızı belirtmiştim. Bundan sonra her hafta başında 7 günün vaka sayısını ilan edeceğiz. Yerinde karar dönemindeyiz" açıklamasında bulundu.

İlk üç il Trabzon, Rize ve Ordu
"covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaşılan tabloya göre, 8-14 Şubat 2021 tarihleri arasında illere göre haftalık vaka sayısı, her 100 bin kişide İstanbul'da 60,19, Ankara'da 35,49, İzmir'de 44,39 oldu. Haftalık vaka sayısında ilk üç il Trabzon, Rize ve Ordu oldu.

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