BIST 1.895
DOLAR 12,65
EURO 14,35
ALTIN 733,51
HABER /  SAĞLIK

Sağlık Bakanı Koca hatırlatma dozu olarak yerli koronavirüs aşısı TURKOVAC'ı yaptırdı

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Sağlık Bakanı Koca hatırlatma dozu olarak yerli koronavirüs aşısı TURKOVAC'ı yaptırdı

Hatırlatma dozu olarak yerli yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısı TURKOVAC'ı yaptıran Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, TURKOVAC aşısının yarından itibaren şehir hastanelerinde yaptırılabileceğini bildirdi.

Abone ol

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısının ardından Ankara Şehir Hastanesine gitti. Bakan Koca, hatırlatma dozu olarak yerli yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısı TURKOVAC'ı yaptırdı. Bakan Koca'ya hatırlatma dozunu TURKOVAC ile olmak isteyen Bilim Kurulu üyeleri de eşlik etti.

Hatırlatma dozunu TURKOVAC ile olan Bakan Koca, burada yaptığı konuşmasında şunları kaydetti:

"Bugün önemli bir gün. Bildiğiniz gibi acil kullanım onayının müjdesini Cumhurbaşkanımız ile birlikte vermiştik. Yerli aşımız TURKOVAC'ı salgın sebebiyle hayatını kaybeden bütün vatandaşlarımıza adıyoruz. Bu vesile ile hepsine Allah'tan rahmet, yakınlarına sabır diliyorum. Bildiğiniz gibi Türkiye'nin güçlü bir aşı geçmişi var. TURKOVAC, 50 yıldan sonra hücreden başlayarak üretim safhasına kadar gelen ilk yerli aşımız oluyor. En son 24 yıl önce 1998'de verem aşısı üretilmişti. 50 yıl aradan sonra tamamen yerli, Türk bilim insanlarımız tarafından geliştirilen bu aşının çok önemli olduğunu ifade etmek istiyorum.

"Yarından itibaren vatandaşlarımız TURKOVAC randevularını alabilecek"

Bunu bekleyen birçok vatandaşımızın olduğunu biliyorduk. Vatandaşlarımızı TURKOVAC ile aşı olmaya, özellikle de hatırlatma dozlarını da TURKOVAC ile yaptırmalarını ısrarla tavsiye ediyorum. Hıfzıssıhhanın yeniden dirilmesinin ilk adımı TURKOVAC. Bu başarı milletimizin başarısı ve vatandaşlarımızın bu noktada, özellikle erken dönemde, Omicron varyantının da yoğun gündemde olduğu ve bulaş hızının da yüksek olduğunu biliyoruz. Bu sebeple de aşılarını erken dönemde, hatırlatma dozu da dahil olmak üzere TURKOVAC ile olmalarını tavsiye ediyorum. Yarından itibaren tüm vatandaşlarımız özellikle şehir hastanelerinden başlamak üzere TURKOVAC randevularını alabilecek."

ÖNCEKİ HABERLER
TBMM'deki toplantı sonrası kripto paralarla ilgili düzenleme açıklaması
TBMM'deki toplantı sonrası kripto paralarla ilgili düzenleme açıklaması
AK Partili yetkiliden Reuters'a açıklama: Her kesimin rahatlayacağı yeni adımlar atacağız
AK Partili yetkiliden Reuters'a açıklama: Her kesimin rahatlayacağı yeni adımlar atacağız
Alanyaspor, Bülent Korkmaz'la yollarını ayırdığını açıkladı
Alanyaspor, Bülent Korkmaz'la yollarını ayırdığını açıkladı
CHP'li Sezgin Tanrıkulu HDP'yi son eyleminde de yalnız bırakmadı
CHP'li Sezgin Tanrıkulu HDP'yi son eyleminde de yalnız bırakmadı
Vezir Alemşah kimdir kısaca hayatı Vezir Alemşah ölümü nasıl oldu?
Vezir Alemşah kimdir kısaca hayatı Vezir Alemşah ölümü nasıl oldu?
İstanbul Tuzla'da beyaz peynirdeki 20 liralık fiyat oyununu zabıta ekipleri affetmedi
İstanbul Tuzla'da beyaz peynirdeki 20 liralık fiyat oyununu zabıta ekipleri affetmedi
Şeyh Edebali nasıl öldü türbesi nerede hangi ilde?
Şeyh Edebali nasıl öldü türbesi nerede hangi ilde?
Gündüz Bey nasıl öldü Osman Bey'e ihanet etti mi? Gündüz Bey oğulları
Gündüz Bey nasıl öldü Osman Bey'e ihanet etti mi? Gündüz Bey oğulları
TURKOVAC'ın ilk sevkiyatı İstanbul'a ulaştı
TURKOVAC'ın ilk sevkiyatı İstanbul'a ulaştı
NATO'nun yüksek hazırlıklı kuvvetinin komutası Türkiye'den Fransa'ya geçiyor
NATO'nun yüksek hazırlıklı kuvvetinin komutası Türkiye'den Fransa'ya geçiyor