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Sağlık Bakanı Koca dakikalar kala uyardı! 65 yaş üstü maskesiz çıkmayın

Saglık Bakanı Fahrettin Koca, bugün 4 saat dışarı çıkacak olan 65 yaş üstü vatandaşlarımız için son dakika mesajı yayınladı. Bakan Koca, sokağa çıkacak yaşlılardan maske takmalarını istedi. 

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Bir bucuk aydan fazla süredir sokağa çıkmayan 65 yaş üstü vatandaşlarımız bugün saat 11:00 ile 15 saatleri arasında sokağa çıkabilecekler. 65 yaş üstü sokağa çıkmasına dakikalar kala Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan son dakika uyarısı geldi. Koca, yaşlılara sokağa çıkarken maske takmaları uyarısında bulundu.   

Yaşlılar 1 saat sonra sokağa çıkıyor

6 Mayıs tarihli, 65 yaş ve üzeri ile kronik rahatsızlığı olan kişilere istisna uygulanması genelgesi çerçevesinde, 10 Mayıs Pazar günü (bugün), 11.00-15.00 saatleri arasında yürüme mesafesiyle sınırlı olmak, sosyal mesafe kuralına riayet etmek ve maske takmak kaydıyla 65 yaş ve üzeri ile kronik rahatsızlığı olan vatandaşlar sokağa çıkabilecek.

Saglık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda "Koronavirüsle mücadelemize evde kalarak büyük destek verdiniz. Beklenen gün geldi: Şehir, siz hanımefendiler ve beyefendilerle adeta yeniden tanışacak. Bu güzel günde maske takmayı ihmal etmeyin. Maske artık kıyafetimizin bir parçası olmalı. Her dakikanız güzel geçsin!" mesajı paylaştı. 

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