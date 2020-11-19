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SAĞLIK

Sağlık Bakanı Koca: Bu dönemde influenza yok

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda soruları cevaplayan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısı ve grip aşısıyla ilgili açıklamalarda bulunurken; "5 haftadır tarama yapıyoruz. Bu dönemde influenza yok" açıklaması yaptı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısı ve grip aşısıyla ilgili açıklamalarda bulundu.

Koca, "5 haftadır tarama yapıyoruz. Bu dönemde influenza yok" açıklamasını yaptı.

"Türkiye'nin geçen yıl yaptığı grip aşısı tedariği bir milyon 300 bin ama yapılan bir milyon 100 bin aşı" diyen Koca, "Grip aşısında arttırabileceğimiz rakam sınırlı. Bu süreçte 2.3 milyona çıkardık. Şu ana kadar 600 bin kişiye yaptık grip aşısı" dedi.

Koca, Pfizer'in koronavirüs aşısıyla ilgili, ''Aralık ayında olma ihtimali zayıf görünüyor. Ruhsatın aralıkta olmama ihtimali yüksek oldu. Olursa Türkiye'ye verebileceği rakam 1 milyon. Yıl içinde de 25 milyona olabilirliği şeklinde görüşmelerimiz var. Yerli aşımızın devreye girmesi nisan ayı şeklinde olur. Çin aşısı için de aralık ayında 10 milyon aşı alabileceğiz. Ocak ayında da böyle olacak bu sayı 2 katına çıkabilir. Bir iki gün içinde sözleşmeler imzalanacak'' ifadelerini kullandı.

Koca, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Önümüzdeki günlerde, KPSS puanına göre ÖSYM tarafından yapılacak merkezi yerleştirme ile 12 bin sözleşmeli sağlık personeli alıyoruz."

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