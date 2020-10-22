Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın dikkat çektiği illerden! Eskişehir'de vaka artıyor
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın vaka sayısı en çok yükselen kentler arasında açıkladığı Eskişehir’de, tedbirlere uyulmaması tedirgin ediyor. Mart ayından bu yana 150 kadar kişinin koronavirüs nedeniyle hayatını kaybettiği şehirde, yaklaşık 4 bin kişinin de evinde tedavi gördüğü bildirildi.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, İzmir, Gaziantep, Kahramanmaraş, Eskişehir, Denizli, Adıyaman ve Aydın toplantılarında salgınla mücadelede gelinen noktayı değerlendirdiklerini ifade ederek, İstanbul başta olmak üzere, bu 7 il ve ülke genelinde vaka artışı görüldüğünü ifade etti. Koca, “Maskenin önemi arttı. Kurallara uyalım” mesajı verdi. Bakan Koca’nın koronavirüs vakalarının artış gösterdiği iller arasında gösterdiği Eskişehir’de, tedbirlere uyulmaması korkutuyor.
Mart ayından bu yana 150 kişinin koronavirüs nedeniyle hayatını kaybettiği Eskişehir’de 4 bin kadar pozitif vakanın ise evlerinde tedavi gördüğü ifade edildi.
Koronavirüs tedavisi sağlayan Yunus Emre Devlet, Şehir Hastanesi ve Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi hastanelerinin pandemi servislerinde ise 20’si entübe yaklaşık 450 kişinin tedavisinin sürdüğü öğrenildi.
Eskişehir’de genel olarak takılması zorunlu olan maske kuralına uyulduğu gözlenirken, özellikle tramvay ve halk otobüsleri gibi toplu taşıma araçlarında sosyal mesafe kuralına dikkat edilmediği gözlendi.