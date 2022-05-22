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Sağlık bakanı Fahrettin Koca'dan yasak açıklaması! 2 gün daha böyle giderse kalkıyor! Türkiye 22 Mayıs 2022 koronavirüstablosu

Sağlık bakanı Fahrettin Koca'dan yasak açıklaması! 2 gün daha böyle giderse kalkıyor! Türkiye 22 Mayıs 2022 koronavirüstablosu

TÜRKİYE'de son 24 saatte 118 bin 852 yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi yapıldı, 905 kişinin testi pozitif çıktı, 5 kişi hayatını kaybetti. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, vaka sayısının üç gün üst üste binin altında olması durumunda maske kullanımının toplu taşımada da serbest olacağını açıkladı.

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Sağlık Bakanlığı güncel yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tablosunu paylaştı. 22 Mayıs 2022 Pazar günü verilerine göre Türkiye'de son 24 saatte 118 bin 852 test yapıldı, 905 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 5 kişi yaşamını yitirdi, iyileşenlerin sayısı ise 1019 oldu.

18 yaş üstü nüfusta ikinci doz aşı uygulananların oranı yüzde 85.48, birinci doz aşı yapılanların oranı yüzde 93.18 olarak kayıtlara geçti. Türkiye'de bugüne kadar uygulanan aşı miktarı 147 milyon 678 bin 580 doza yükseldi.

Önceki gün yayınlanan veriler:

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