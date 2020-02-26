Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan Şirin Payzın'a koronavirüs yanıtı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, İstanbul Havalimanı'nda koronavirüse karşı hiçbir önlem alınmadığını iddia eden Şirin Payzın'e cevap verdi. Koca, "Şirin Hanım, termal kamera taramasından geçişinizi gösteren görüntüleri izin verirseniz buradan paylaşabilirim. Sizi iyi görünce zahmet vermedik" ifadelerini kullandı.

Abone ol

Çin'in Hubey eyaletine bağlı Vuhan kentinde ortaya çıkan yeni tip koronavirüsün dünya geneline hızla bulaşmasına rağmen; Türkiye, aldığı tedbirlerle virüs riskini minimize etti. Türkiye'nin bu başarısını gölgelemeye çalışan Şirin Payzın'ın İtalya dönüşü yaptığı paylaşıma; Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter'dan bir cevap geldi.

İstanbul Havaalanı'nda koronavirüs ile ilgili herhangi bir önlem yok diyen Payzın, Sağlık Bakanlığı ve İstanbul Havalimanı'nı etiketleyerek "İst. Havaalanı'nda Corona salgınına dair hiç bir önlem yok. İtalya’dan geliyorum. Salgında 3. ülke. Ne kontrol yapıldı ne görevliler maskeli. Ekranda saçma sapan konuşanları dinleyip kelle paça yiyoruz bize bişey olmaz mı diyor yönetenler?" paylaşımını yaptı.

Bakan Koca'nın paylaşımı binlerce beğeni aldı

Payzın'ın paylaşımlarına cevap veren Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Şirin Hanım, termal kamera taramasından geçişinizi gösteren görüntüleri izin verirseniz buradan paylaşabilirim. Sizi iyi görünce zahmet vermedik" dedi. Koca, Payzın'a verdiği yanıtta gülücük ifadesi de kullanırken paylaşımı binlerce beğeni aldı.