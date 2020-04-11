POLİTİKA

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan gençlere çağrı bulundu!

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sosyal medya hesabı Twitter'den yeni bir video yayımladı. Yayımladığı videoda gençlerden istediklerini sıralayan Bakan Koca "Bu koronayı mutlaka yeneceğiz" açıklamasını yaptı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca bu gün sosyal medya hesabı Twitter'dan video paylaştı. Paylaştığı videoda gençlerden bir istekte de bulunan Koca şunları söyledi;

-Ülkemiz, virüsün dünya kamuoyuna duyurulduğu 31 Aralık 2019’dan itibaren, bu tehdidi, sözün bilime ve bilim insanlarına bırakılacağı bir sağlık sorunu olarak ele almıştır. Bir halk sağlığı tehdidini diğer tüm konulardan ayıran stratejiye güvenin.-Yüce Meclisimiz, Sağlıkta Şiddetin Önlenmesi Yasa Teklifi ile beklediğimiz adımı attı. Sağlık çalışanlarımızın salgınla mücadele ettiği günlerde bu zamanlama çok anlamlıdır. DEĞERLİ VEKİLLERİMİZ sizlerden istirhamımız, tasarının Meclis’in tümünün Evet oyuyla hemen yasalaşmasıdır.

-Genç arkadaşlardan isteğim şu: Belirti olmaması sizi yanıltmasın. Virüsü yenemeyecek kişilere virüs bulaştırma ihtimaliniz olduğunu unutmayın. Hareketli günlere mola verin, bu molada kararlı olun. Mücadelede siz hangi tarafta yer alırsanız, şans o tarafta olacak, bunu unutmayın.

-Hikmetli bir söz, hepimiz birbirimizin eli, ayağı, gözü, kalbiyiz der. Kendimizi korumanın yolu, başkasına dikkat ve özenden geçer. Toplumumuz bu dikkate sahip. Toplumumuzda yüksek bir duyarlılık var. Hepimiz emin olalım: Millet-Devlet el birliğiyle, Koronayı mutlaka yeneceğiz.

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