Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bilim Kurulu toplantısının ardından açıklamalarda bulundu. Aşı tedarik etmenin önümüzdeki iki ay için güçleştiğini ancak sonrasında aşı bolluğu yaşanmasının beklendiğini aktaran Bakan Koca, Biontech aşısında iki doz arası sürenin 6-8 hafta olarak uygulanmasına karar verildiğini açıkladı.

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Koronavirüs mutasyonuyla ilgili de konuşan Koca, "İstanbul'da 5 vatandaşımızda Hindistan varyantı görüldü" ifadelerini kullandı. 17 gün sürecek olan tam kapanma dönemine geçilmesi öncesinde, Bilim Kurulu toplantısının ardından kameraların karşısına geçen Sağlık Bakanı Fahrettin Koca açıklamalarda bulundu.

Bakan Koca'nın açıklamalarından satır başları;

* Tüm dünyayla birlikte salgın boyunca ağır bedeller ödedik. İş yapma usullerinden sevdiklerimize temas etme halimize kadar her alanda yeni bir düzene geçiş sancısı yaşadık. Sevdiklerimiz kaybettik. Sevdiklerimiz korumak için onları görmemeyi göze aldık. Bu yıpratıcı süreç beklenenden uzun sürdü. Vaka sayılarının ve kayıpların artması için bir kez daha kısıtlamaları sıkılaştırdık.

* Umarım ödediğimiz bu bedel bu salgından tamamen kurtulmamıza fayda sağlar. Kısıtlamaların işe yaraması da tamamen hayatımızdan çıkması da onlara ne kadar uyacağımızla ilgili.

50 milyon doz almak üzere anlaşma imzalandı

* Ülkemizde 2 aşı kullanıma girdi. 3. olarak se Sputnik aşısının acil kullanım onayı için son aşamaya gelindi ve aşı tedariki için bir anlaşma da yapıldı. Türkiye Sputnik aşısından 6 ay içinde 50 milyon doz almak üzere anlaşmayı imzaladı. İlk sevkiyat mayısta gerçekleşecektir. Teknoloji transferi de yapılacaktır.

Biontech aşısının uygulanma süresinin 6-8 hafta

* Haziran ayıyla birlikte Biontech aşısının teslim alınan miktarı 30 milyon dozu geçmiş olacak. Bugünkü toplantıda Uğur Şahin hocamızın da görüşünü alarak Biontech aşısının iki doz arasında uygulanma süresinin 6-8 hafta olarak karar verilmiştir.

Yerli aşılarımız sahaya çıkmaya hazırlanıyor

* Diğer aşı üreticileriyle de anlaşma zemini ve erken teslimat konularında görüşmeler devam etmektedir.

* Yerli gücümüz, yerli aşılarımız sahaya çıkmaya hazırlanıyor. Yerli inaktif aşımız faz-2 denemelerini tamamladı. Önümüzdeki birkaç gün içinde faz-3 denemelerinin hazırlıkları başlayacaktır. Bu, yaygın kullanım öncesi son aşamadır. İkinci inaktif aşımız ise faz-1 aşamasına başlamış ve ilk gönüllülerin aşılanmasını tamamlamıştır. Faz-1 çalışması devam eden bir diğer aşı adayımız olan virüs benzeri parçacık aşısı ise ilk gönüllülerinin tamamını aşılamış durumdadır. Mayıs ayı sonunda faz-2 çalışmasına geçilmesi hedeflenmektedir. İntranazal uygulanacak aşı çalışması için ise gerekli çalışmalar sonrası faz-1 çalışmasına başlanacaktır.

5 vatandaşımızda Hindistan varyantı gözlendi

* Mutasyonlar, RNa virüsleri için beklenen bir durumdu. Virüsle mücadeleyi güç hale getiren de budur. Bugün dünya genelinde karşılaşılan onlarca mutasyon varyant türü bulunmaktadır. Bunlardan bazıları baskın hale gelerek hızla yayılmaktadır. Şu an ülkemizde en çok görülen mutasyon türü İngiltere varyantıdır. Brezilya ve Güney Afrika varyantları da görülmüştür. İstanbul'da 5 vatandaşımızda Hindistan varyantı gözlendi. Ülkemizde bu varyant ilk kez gözlendi, vakalar izolasyonda ve takip altında.

* Sözün gücünün azaldığının farkındayım ama sizin gücünüzden hiç endişem yok. Çok direndiniz, mücadele ettiniz ve yoruldunuz. Sizlerden ricam, bir seferberlik haliyle mücadeleye katılmanızdır. Bu mücadelenin galibi bizler olacağız. Ramazan Bayramı'nı huzurla karşılamak için birlikte mücadele edelim.