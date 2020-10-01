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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan flaş açıklama! 'Ulusal çıkarları da koruyoruz'

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, dünkü Bilim Kurulu toplantısı sonrasında, ""ünlük korona tablosuna semptom göstermeyen pozitif vakaları koymuyoruz" demiş ve tartışma başlamıştı. Koca son dakika paylaşımıyla eleştirilere cevap verdi: "Halk sağlığı kadar ulusal çıkarları da koruyoruz..."

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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın dünkü Bilim Kurulu toplantısının ardından yaptığı açıklamalar "vakalar saklanıyor" tartışmasını yeniden alevlendirdi. Ölüm ve vaka sayılarının gerçeği yansıtmadığı iddialarına yanıt veren Koca, vaka artışını, 'hasta' ve 'vaka' ayrımıyla açıklamıştı. "Bakan aylardır vatandaşı kandırıyor" suçlamalarına maruz kalan Bakan Koca o eleştirilere sosyal medya üzerinden cevap verdi. 

Sağlık Bakanı Koca ne demişti?

Sağlık Bakanı Koca, "Her vaka hasta değildir. Çünkü testi pozitif çıktığı halde hiçbir semptom göstermeyenler var. Büyük çoğunluğu bunlar oluşturuyor" demişti. Bakan koca, gazetecilerin sorusu üzerine de semptom göstermeyen pozitif vakalara günlük korona tablosunda yer vermediklerini söyledi. Koca'nın bu açıklamalarına o dakikadan itibaren tepki gelmeye devam ediyor. 

Halkın sağlığı kadar ulusal çıkarları da koruyoruz

Tepkiler üzerine Twitter hesabından kısa bir paylaşım yapan Bakan Koca, "devletin halkın sağlığı kadar ulusal çıkarları da koruduğunu" söyleyerek şunları söyledi: "Bilelim ki, salgınla mücadele sürecinde, devletimiz, HALKININ SAĞLIĞI KADAR, ULUSAL ÇIKARLARINI DA korumaktadır. Çünkü salgın hayatın bütün alanlarını etkilemektedir. Mesuliyeti olmayan bazı kişilerin tenkitleri, fotoğrafın bir noktasına mercekle bakıp, leke aramaktan farksızdır."

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