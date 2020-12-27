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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan Elazığ depremi açıklaması: Durumu ciddi olan vatandaşımız yok

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Elazığ'daki 5.3 büyüklüğündeki deprem sonrası sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Koca, "Depremde can kaybı yaşanmaması sevindiricidir." dedi.

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 Elazığ Kavaktepe’de sabah saatlerinde deprem meydana geldi. Çevre illerden de hissedilen depremin şiddeti AFAD tarafından 5.3 olarak açıklandı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda can kaybının olmamasının sevindirici olduğunu belirtti.

Bakan Koca, "Elazığ'daki depremde can kaybı yaşanmaması sevindiricidir. Durumu ciddi olan vatandaşımız bulunmamaktadır" dedi.

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