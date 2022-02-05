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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın son durumu açıklaması

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın son durumu açıklaması

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca koronavirüse yakalanan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın durumuna ilişkin son dakika açıklaması yaptı. Bakan Koca, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın çalışmalarını aksatmayacak kadar iyi olduğunu duyurdu.

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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Cumhurbaşkanı koronavirüs testi pozitif çıkan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşinin sağlık durumuna ilişkin açıklama yaptı. Bakan Koca, Erdoğan ve eşinin hastalığı hafif geçirdiklerini belirtip "Sağlık durumları çalışmalarına aksatmayacak kadar iyi' dedi.

Fahrettin Koca twitterdan şunları yazdı:
-"Omicron varyantının hızla yayıldığı bu dönemde, hafif belirtiler üzerine Sn. Cumhurbaşkanımız ve değerli eşleri Emine Erdoğan için yapılan Covid-19 testi pozitif çıktı. Sağlık durumları çalışmalarını aksatmayacak kadar iyi. Kendilerine tekrar geçmiş olsun dileklerimizi sunuyorum." 



Cumhurbaşkanı Erdoğan bugün öğleden sonra saat 15.00 sıralarında koronavirüs testinin pozitif çıktığını duyurmuştu. Erdoğan hafif belirtiler görülünce hemen test yaptırdıklarını ve Omicron varyantına yakalandıklarını bu şekilde öğrendiklerini söyledi. Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan da 'Ancak beraber kanca beraber' diyerek Covid olduğunu twitterdan açıklamıştı. 

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