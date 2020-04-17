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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan Bilim Kurulu sonrası flaş açıklamalar

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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bilim Kurulu'nu saat 14:00'te video konferans yöntemiyle topladı. Toplantının sonunda Bakan Koca, Türkiye'deki son durumla ilgili saat 16:00'da basın toplantısı yapacak.

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Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu toplandı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın toplantının ardından saat 16:00'da açıklama yapacağı belirtildi.
Korona virüs Bilim Kurulu saat 14.00’te video konferans yöntemiyle toplandı. Toplantının ardından saat 16.00’da Sağlık Bakanı Fahrettin Koca basın açıklaması yapması bekleniyor. Toplantıda, alınan önlemler, hafta sonu uygulanacak sokağa çıkma yasağı gibi konuların ele alınması bekleniyor.

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