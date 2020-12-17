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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan aşı açıklaması

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan son dakika açıklamalar geldi. Pandemi mücadelesinde başarılı sınav verildiğini söyleyen Koca, "Tüm kamu ve özel sağlık kuruluşlarımızın aşı konusunda da gerekeni yapacağına eminim." dedi.

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Sağlık Bakan Fahrettin Koca, koronavirüs aşısı ile ilgili açıklama yaptı. Koca, "Kamu ve özel sağlık sektörümüz pandemi mücadelesinde başarılı bir sınav vermiştir. Gelişmiş ülkelerdeki hasta tercih etme tabloları ülkemizde yaşanmamıştır. Bugüne kadar fedakarlıktan kaçınmayan tüm kamu ve özel sağlık kuruluşlarımızın aşı konusunda da gerekeni yapacağına eminim." dedi.

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