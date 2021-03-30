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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan AK Parti Kongrelerindeki kalabalıklarla ilgili ilk açıklama

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan son dakika flaş açıklamalar geldi. Bakan Koca, AK Parti kongrelerindeki kalabalık eleştirilerine ilk kez yanıt verdi.

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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, ''Mutasyonla ilgili her geçen gün artıyor ve ağırlıklı şu an mutasyonun Türkiye’deki oranı yüzde 75 ulaştı'' dedi.  Bakan Koca, Türkiye'de hakim virüsün İngiltere varyantını olduğunu da açıkladı. Koca, AK Parti kongrelerindeki kalabalık eleştirilerine de yanıt verdi. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın konuşmasından öne çıkanlar:

- Mutasyonla ilgili her geçen gün artıyor ve ağırlıklı şu an mutasyonun Türkiye’deki oranı yüzde 75 ulaştı. Bunun yüzde 50 ila 95 arası değiştiğini görülüyor.

- Bunun dışında da ülkemizde ağırlıklı olarak İngiliz mutantı söz konusu. Var olan virüsün yerine İngiliz mutantı geçti. Bu varyantın en önemli özelliği bulaştırıcılığının çok yüksek olması. 

AK Parti kongrelerindeki kalabalıklar

- Bu konuyu gündemde tutmanın kimseye faydasının olmadığı kanaatindeyim. Bugüne kadar Bilim Kurulu üyelerimiz dahil olmak üzere kapalı ortamlarda virüsün bulaştığını biliyoruz.

- Bu bilgilendirme de bir değişiklik söz konusu değil dolayısıyla herkesin bu mücadelede üzerine düşen sorumluluğun gereğini yapması gerektiği kanaatindeyim. Burada bir ayrıcalık çıkarma hikayesini oluşturmanın doğru olmaz. 

Alman aşısı Türkiye'de! BioNTceh aşısı kimlere yapılacak

- Pfizer-BioNTech aşısının şu an Türkiye'ye geldiği doz miktarı 2,8 milyon oldu. Bir hafta 10 gün içinde de 4,5 milyona tamamlanmış olacak.

- Aşı sırası gelen, 'Ben BioNTech aşısı olmak istemiyorum.' dediğinde, bir başka, SinoVac aşısı olabilir olacak. Bu anlamda sırası gelenin yaptırmama hakkı olacak."

Teravih namazı yasaklandı mı?

- Geçen seneki gibi Ramazan’da teraviler kapalı olmayacak ama özellikle bu noktada hassasiyet gösterilerek önlemler alınarak kılmaya devam edilecek.

- Toplu organizasyonlar iftar ve sahur gibi toplanmalar Cumhurbaşkanımızın açıkladığı şekliyle yasaklandı.

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