Sağlık Bakanı Fahrettin Koca 'vaka sayısı en az il' dedi İstanbullular Edirne'ye akın etti

İstanbul’un kalabalığından kaçtık

Edirne’de korona virüs vakasının olmamasının cezp edici olduğunu söyleyen ve İstanbul’dan Edirne’ye ziyaret için geldiğini ifade eden Ahmet Karahalil, İstanbul’un nüfusunun kalabalık olduğunu ve kalabalıktan kaçtıklarını anlattı.