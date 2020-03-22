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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca son sayıları açıkladı Türkiye'de koronavirüsten kaç kişi öldü?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüsten hayatını kaybeden vatandaşlarımızın son sayısını açıkladı. 9 kişi daha hayatını kaybetti ve toplam can kaybı 30'a yükseldi. Toplam vaka sayısı ise bin 256 oldu.

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Dünyayla birlikte Türkiye'de de etkili olan ve can alan koronavirüs salgınında merak edilen son sayıları, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca açıkladı.

Bakan Koca, Twitter hesabından paylaştığı ilk mesajda, "Yeni hayatlar kaybediyoruz. Vaka sayıları artıyor. Fakat mümkün olduğunca çok sayıda test yaptığımız unutulmamalı. Tedavi altına alınmış her hastayla, salgının önünü kesmiş oluyoruz. Bugün 9 yeni vefat, 289 yeni tanı var. Evimizde kalalım. Risk almayalım. Hayat eve sığar" ifadelerini kullandı.

Toplam can kaybı 30'a yükseldi

Fahrettin Koca, ikinci mesajda ise "Bugüne kadar toplam 20.345 test yapıldı, 1.256 tanı kondu, hepsi yaşlı 30 hastamızı kaybettik. Hastalık ülkemizde yokken, 'yok' dedik. Şimdi gün gün durumu açıklıyoruz. Şeffaflığımızla sizi tedbire de davet ediyoruz. Tedbirli olalım. Bu ülke, bu tehdide yenik düşmeyecek" dedi.

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