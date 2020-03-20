Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Sen kişisel OHAL'ini ilan et tedbirini al

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüsle mücadele kapsamında OHAL önerileriyle ilgili "OHAL ilanına gerek yok. Sen kişisel OHAL’ini ilan et, tedbirini al.” dedi.

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Koronavirüsle mücadelenin başarılı isimlerinden Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi'ye konuştu. “2-3 saatte bir yıkıyorum” diyen Koca, herkese kendi OHAL'ini ilan etmeye çağırdı. Koca ayrıca Kovid-19 tanı testleriyle ilgili merak edilenleri anlattı.

Her isteyen istediği gibi yaptırabilecek mi?

“Herkes test yaptırabilecek, ancak doktor sevkıyle test merkezlerinde yapılacak. Testleri ve test merkezlerini yaygınlaştıracağız tüm Türkiye’de.”

Yani Güney Kore’de olduğu gibi ben gidip istediğimde yaptırabilir miyim?

“O doğru değil, klinik bulgu varsa test yapılacak. Örneğin siz normalde testi yaptırdınız, baktınız hiçbir bulgunuz yok. Negatif çıktı ama sonradan pozitif çıkanlar da var. Çin’de de öyle olmuş. Negatif çıkan, sonra pozitif olan var, Aytaç Paşa gibi. Diyelim ilk aşamada büyük oranda negatif çıktı. ‘Bende yok’ diye rahat davranacaksınız. Bu test yanlışa sevk edebilir. Başkalarına gidip bulaştırabilirsiniz. O nedenle üç gün sonra testi tekrarlamak gerektiği söyleniyor. Çünkü üç gün sonra çıkabilir. Bizde de doktorlarımız testi yaptığımız kişiyi üç gün sonra tekrar çağırıp bir daha teste tabi tutacak. Bu arada siz negatif diye her tarafa gittiniz. O da ayrı bir risk oluşturabilir.

Herkesin baştan kendisini izole etmesi lazım

Onu engellemeye çalışıyoruz. O nedenle herkesin baştan kendisini izole etmesi lazım. Hastalık bulgusu olmasa da... Olağanüstü hal deniyor. Olağanüstü hal mi? Herkes kendi olağanüstü halini oluştursun. Bunun önünde hiçbir engel yok. Biz ne kadar sıkı durabilirsek o kadar üstesinden gelebiliriz, yayılımını önlemiş oluruz. Şu iki-üç hafta sıkı durmamız gerekiyor.”