Koronavirus Bilim Kurulu toplantısının ardından beklenen açıklamayı saat 19.00'da Sağlık Bakanı Fahrettin Koca yapacak.Abone ol
Koronavirüs ile mücadele kapsamında Türkiye'nin yol haritasını belirleyen Sağlık Bakanlığı koronavirüs Bilim Kurulu, saat 13.30'da toplandı.
Yeni tedbirler belirlenecek
Toplantıda koronavirüsle ilgili alınacak yeni tedbirler belirlenecek. Hastalığın seyri, mücadele, karantina süreç ve bölgeleri ile Çin'den gelen hızlı test kitlerinin kullanımına ilişkin kararlar alınacak olan Bilim Kurulu toplantısının ardından Sağlık Bakanı Fahrettin Koca saat 19.00'da açıklama yapacak.
Türkiye'de şu ana kadar 30 kişi koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti.
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