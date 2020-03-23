Koronavirus Bilim Kurulu toplantısının ardından beklenen açıklamayı saat 19.00'da Sağlık Bakanı Fahrettin Koca yapacak.

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Koronavirüs ile mücadele kapsamında Türkiye'nin yol haritasını belirleyen Sağlık Bakanlığı koronavirüs Bilim Kurulu, saat 13.30'da toplandı.

Yeni tedbirler belirlenecek

Toplantıda koronavirüsle ilgili alınacak yeni tedbirler belirlenecek. Hastalığın seyri, mücadele, karantina süreç ve bölgeleri ile Çin'den gelen hızlı test kitlerinin kullanımına ilişkin kararlar alınacak olan Bilim Kurulu toplantısının ardından Sağlık Bakanı Fahrettin Koca saat 19.00'da açıklama yapacak.