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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca paylaştı! Rekor Samsun'da haritada 9 il daha kırmızıya döndü

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 6- 12 Mart arasındaki 'İllere Göre Haftalık Vaka Sayısı' haritasını paylaştı. Buna göre vaka sayısı en fazla olan 6 il Samsun, Sinop, Giresun, Ordu, Kilis ve Balıkesir oldu. Haftalık vaka sayısı en az olan iller ise Siirt, Şırnak, Hakkari, Şanlıurfa, Mardin ve Uşak oldu. Yeni haritada 9 il daha kırmızıya dönerken toplam kırmızı il sayısı 26'ya yükseldi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca paylaştı! Rekor Samsun'da haritada 9 il daha kırmızıya döndü

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 6- 12 Mart arasındaki 'İllere Göre Haftalık Vaka Sayısı' haritasını paylaştı. Türkiye'nin risk haritasına göre 'Çok yüksek riskli' illerin yani 'Kırmızı' illerin sayısı 17'den 26'ya yükseldi.  Bir haftada 100 bin nüfusta en çok ve en az vakanın görüldüğü iller belli oldu. İşte ayrıntılar... 

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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca paylaştı! Rekor Samsun'da haritada 9 il daha kırmızıya döndü

Sağlık Bakanı: Tedbirlere uyarak normalleşme mümkün 

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, illerdeki durumu, "İllerimizde 100 bin nüfusa karşılık gelen haftalık toplam vaka sayılarını harita üzerinde görebilirsiniz. Tedbirlere uyarak normalleşmek mümkün" notu ile paylaştı.

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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca paylaştı! Rekor Samsun'da haritada 9 il daha kırmızıya döndü

Ankara, İzmir ve İstanbul'da son durum

Bakan Koca'nın paylaştığı haritaya göre, 100 bin nüfusta en çok vakanın görüldüğü iller Samsun, Sinop, Giresun, Ordu, Trabzon, Kilis, Konya ve Edirne oldu. İstanbul'da 100 bin kişide vaka sayısı 178,25, Ankara'da 68,53, İzmir'de 78,57 olarak görüldü.

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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca paylaştı! Rekor Samsun'da haritada 9 il daha kırmızıya döndü

Haftalık vaka sayısı en yüksek olan iller

Samsun: 458,53, Sinop: 354,56, Giresun: 296,84, Ordu: 248,62, Kilis: 255,62 Balıkesir: 257,60

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