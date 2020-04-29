Sağlık Bakanı Fahrettin Koca normalleşme takvimini açıklıyor! 65 yaş üstü yasağı ve...

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, saat 14:00'te Bilim Kurulu'nu topluyor. Türkiye'nin normalleşme takvimini belirleyip saat 16:00'da basın toplantısıyla açıklayacak. Yaşlıların sokağa çıkma yasağı bitiyor mu? Şehirlerarası seyahat kısıtlaması ne zaman kalkacak?

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Türkiye, dünyayı cehenneme çeviren koronavirüs (Covid-19) salgınıyla mücadelede 50 günü geride bıraktı. Koronavirüs Bilim Kurulu saat 14.00'de video konferans yöntemiyle Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, başkanlığında toplanacak. Bakan Koca toplantı sonrası saat 16.00'da bir basın açıklaması yapacak.

Ölü sayısı 2 bin 992 kişiye çıktı...

Dün 92 kişinin vefat etmesiyle 11 Mart’tan bu yana ölü sayısı 2992’ye çıktı. Toplam test sayısı 948 bin 115, toplam vaka sayısı 114 bin 653 olarak açıklandı. Yoğun bakımdaki hasta sayısı 1621, entübe hasta sayısı 845, iyileşen vaka sayısı ise 38 bin 809 oldu.

Online toplantı sonrası açıklama yapacak

Sağlık Bakanlığı koordinesinde koronavirüs salgınıyla mücadele için oluşturulan Koronavirüs Bilim Kurulu bugün saat 14.00’de video konferans yöntemiyle toplanacak. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, toplantı sonrası saat 16.00’da bir basın açıklamasıyla Türkiye'nin normalleşme takvimini açıklayacak.

65 yaş üstü sokağa çıkma yasağı için için yeni düzenlemeler

Okullardaki tatilin 31 Mayıs'a kadar uzatıldığını Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk duyurmuştu. Bakanlar Kurul'nda 4 aşamalı olarak bilerlenen normalleşme planıyla ilgili Bakan Koca'nın da 65 yaş üstü kimselere getirilen sokağa çıkma yasağıyla ilgili son değişikliği ve şehirler arası seyahat kısıtlaması, berberler ve AVM'lerin açılış tarihiyle ilgili bilgileri paylaşması bekleniyor.