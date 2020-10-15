Sağlık Bakanı Fahrettin Koca koronavirüs verilerini açıkladı! İşte il il koronavirüs durumu...

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bilim Kurulu toplantısı sonrası Türkiye'de en fazla ve vaka artışı olan illerle vaka sayılarında en fazla olan illerin listesini açıkladı. Son 24 saatin tablosuna göre, 1671 kişiye hastalandı. 57 kişi Covid-19 nedeniyle hayatını kaybetti, 1396 kişi iyileşti. En fazla vaka artışı İstanbul'da yaşanırken, vaka sayılarında azalmada Ankara ilk sırada yer aldı. İşte il il koronavirüs artış ve azalış rakamları...