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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca koronavirüs salgınıyla ilgili son durumu açıklayacak

Koronavirüs Bilim Kurulu, corona virüs gelişmelerini ve alınan tedbirleri değerlendirmek için bir kez daha toplandı. Sağlık Bakanı Koca, toplantının ardından açıklama yapacak

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Koronavirüs Bilim Kurulu saat 17.30’da video konferans yöntemiyle toplanmıştı. Peki, bugünkü toplantının öne çıkan başlıkları ne? Yeni tedbirler alınacak mı?

Toplantının ardından saat 19.30'da Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, basın açıklaması yapacak.

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