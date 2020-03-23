Sağlık Bakanı Fahrettin Koca koronavirüs Bilim Kurulu kararlarını açıklıyor

TÜRKİYE Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan gelecek son dakika açıklamalara kilitlendi. Açıklama saat 19.00'da yapılacak. Bilim Kurulu'nun aldığı kararlarla birlikte ölü ve vaka sayısının duyurulması bekleniyor.

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Koronavirüs ile mücadele kapsamında Türkiye'nin yol haritasını belirleyen Sağlık Bakanlığı koronavirüs Bilim Kurulu, saat 13.30'da toplandı. Toplantıda koronavirüsle ilgili alınacak yeni tedbirler belirleniyor. Bilim kurulunun gündeminde corona virüs (Covid-19) hastalığının seyri, alınan önlemler, karantina süreci ve bölgeleri ile Çin'den gelen hızlı test kitleri var.

Herkes bu açıklamayı bekliyor

Bilim Kurulu toplantısının ardından Sağlık Bakanı Fahrettin Koca saat 19.00'da açıklama yapacak. Bakan Koca hem Bilim Kurulu'nda alınan kararları açıklayacak hem de vaka ve ölü sayısına ilişkin son bilgileri verecek. Türkiye'nin gözü kulağı bu açıklamaya kilitlendi.

Son sayı kaçtı?

Dün gece Sağlık Bakanı Fahrettin Koca toplam ölü sayısının 30 olduğunu duyurmuştu. Bugüne kadar toplam 20 bin 345 test yapıldı. Koronavirüs tespit edilen kişi sayısı da 1236 oldu.