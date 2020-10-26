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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca İstanbul Valiliği'ne geldi! Salgınla mücadele çalışmaları değerlendirilecek

İSTANBUL'da son haftalarda artan vakalar sonrası yeni yasakların geleceği iddia edilmişti. Kentteki son durum hakkında Sağlık Bakanı Fahrettin Koca başkanlığında İstanbul Valiliği'nde birçok yerel yöneticinin de katıldığı kritik bir toplantı düzenleniyor. Gözler Bakan Koca'nın yapacağı açıklamada...

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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, İstanbul'daki salgınla mücadele çalışmalarını değerlendirmek üzere İstanbul Valiliği'ne geldi. Yerel yöneticilerin de katıldığı toplantı başladı.

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Twitter hesabından salgınla mücadele çalışmalarının değerlendirileceği toplantıya ilişkin yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

"Sağlık Bakanımız Fahrettin Koca başkanlığında, belediye başkanlarımızla bugün 14.30'da İstanbul'daki salgınla mücadele çalışmalarını değerlendireceğiz. Sevgili İstanbullular, salgınla mücadelede en güçlü yardımcımız maske takmak ve kalabalıktan uzak durmak." 

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