Sağlık Bakanı Fahrettin Koca gurur duyun deyip açıkladı: 1 milyon ilaç

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısının ardından düzenlediği basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Bakan Koca, "Ben rakamları şeffaf bir şekilde ilk günden itibaren veriyorum. Dünyadaki ve Türkiye'deki gelişmeyi yakinen görüyor olmalısınız. Her geçen gün dünyada nasıl artış olduğunu görüyorsunuz. Bizdeki ölüm vakalarının da artık düşmeye başladığını görüyoruz. Tarama ile birlikte vaka sayısında kısmen artış olduğunu görüyoruz, ama orada da düşüş olduğunu görüyoruz. Hastaneye gelen şüpheli vakalar dahil olmak üzere artış hızının, yoğun bakıma yatışların ve entübe olan hastaların artış oranının giderek düştüğünü söyleyebiliriz. Türkiye'nin birçok Avrupa ülkesi ve Amerika dahil olmak üzere vatandaşına sağlık sistemine bu kadar güçlü altyapısıyla hizmet veren benzer bir ülke olmadığını söylemek istiyorum.

"1 milyona yakın kutuyu depoladık" Şüpheli olan her hastamıza ücret almadan erken dönemde, ki dünyanın çok önemsediği ve her geçen gün, 'Biz bununla ilgili etkili ilaç bulduk' yaklaşımlarını biliyorsunuz. Biz bu ilacı vaka görülmeden önce 1 milyona yakın kutuyu depoladık. Birçok ülke şu an bu ilacı kullanma noktasında çaba içinde. Bizde 1 milyonu depoda olduğunu söylemek istiyorum. Birçok ülke halen bu ilacı entübe olan ciddi vakalarda kullanmayı tecrübe ediyor. Ama Bilim Kurulu erken dönemde bu ilacın faydalı olacağını ve özellikle virüsün vücuda gireceğini önlediğini söylüyor. Biz zaten sağlık kuruluşlarına ücretsiz veriyoruz. Dünyada sağlık altyapısı en güçlü olan ülkelerden hatta Avrupa ülkelerinden en az iki kat iyiyiz.

"Dünyada hiçbir ülkenin böyle bir zenginliği yok"

Şehir hastaneleriyle ilgili çok efsaneler olmuştu. Bizim dünyada yine örneği olmadığı şeklinde şehir hastanelerin bütün odaları yoğun bakıma dönüştürülebilir hastaneler olduğunu söylemek istiyorum. Dünyada olmadığı şeklinde yatak kapasiteleriyle şehir hastanelerimizin her odasını yoğun bakım olarak kullanabilir durumdayız. Dünyada hiçbir ülkenin böyle bir zenginliği yok.