Sağlık Bakanı Fahrettin Koca 'Günlük vaka sayısı artıyor' deyip Kurban Bayramı uyarısı yaptı
Son haftalarda 5 binin altında seyreden günlük koronavirüs vaka sayısı Kurban Bayramı tatilinin başlamasıyla birlikte yeniden 7 binin üzerine fırladı. Sağlık bakanı Fahrettin Koca, bayramdan sonrasını hasta geçirmek istemeyenleri uyardı.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan 9 günlük Kurban Bayramı tatilinin başlamasının ardından tekrar yükselişe geçen günlük vaka sayılarıyla ilgili flaş uyarılar geldi... Günlük vaka sayıları bir haftada yüzde 40'a yakın artış gösterdi. Uzmanlar ve Bilim Kurulu üyelerinden uyarı üstüne uyarı gelirken, son uyarı Sağlık bakanı Fahrettin Koca'dan geldi.
Sağlık Bakanlığınca dünün Günlük Koronavirüs Tablosu, "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaşıldı. Tabloya göre, Türkiye'de son 24 saatte 233 bin 946 Kovid-19 testi yapıldı, 7 bin 680 kişinin testi pozitif çıktı, 66 kişi hayatını kaybetti, iyileşenlerin sayısı ise 5 bin 835 oldu.
Bakan Koca ise salgında son durum hakkında bilgileri paylaşıp Kurban Bayramı için uyarılarda bulundu. İşte Bakan Koca'nın son paylaşımı:
"Bulaşın kolaylaştığı ortamlara bağlı olarak, vaka sayısı artıyor. Bir hafta önce 5.261 olan yeni vaka sayısı dün 7.680. Biraz daha özen bayram sevincimizi sürdürür, bayramdan sonrasını hasta geçirmemizi önler."