Sağlık Bakanı Fahrettin Koca 'Günlük vaka sayısı artıyor' deyip Kurban Bayramı uyarısı yaptı

Sağlık Bakanlığınca dünün Günlük Koronavirüs Tablosu, "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaşıldı. Tabloya göre, Türkiye'de son 24 saatte 233 bin 946 Kovid-19 testi yapıldı, 7 bin 680 kişinin testi pozitif çıktı, 66 kişi hayatını kaybetti, iyileşenlerin sayısı ise 5 bin 835 oldu.