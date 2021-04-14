Sağlık Bakanı Fahrettin Koca açıkladı! Samsun mucizesi il il vaka sayılarında son durum
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, en fazla vaka artışı olan 45 il ile vaka azalışı olan 2 şehri açıkladı. Haftalardır vaka rekortmenliğini kimselere kaptırmayan Samsun bir mucizeye imza attı ve vakalarda azalma gelen iki ilden biri oldu.
Sağlık Bakanlığının açıkladığı 3-9 Nisan'ı kapsayan verilere göre, ülke genelinde 79 ilde Kovid-19 vaka sayısı artarken Samsun ve Ardahan'da azaldı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 100 bin nüfusa karşılık gelen haftalık vaka sayısında en çok artış olan 5 il ile en az artış olan iki ili paylaşıp uyarılarda bulundu. Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Necmi İlhan ise vakaların yüzde 45'inin İstanbul'da olduğunu açıkladı. Risk haritasında tek mavi il kalmazken, durum giderek daha da ağırlaşıyor.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "100.000 nüfusa karşılık gelen haftalık vaka sayısında en çok artış Kırklareli, Çanakkale, Bayburt, İstanbul ve Tekirdağ'da oldu. Samsun ve Ardahan'da ise azalış gerçekleşti. Yeni kararlara tam uyumla vaka sayılarını azaltmak elimizde" dedi.
Bakan Koca'nın açıkladığı grafiğe göre 100.000 nüfusa karşılık gelen haftalık vaka sayısında en çok artış Kırklareli, Çanakkale, Bayburt, İstanbul ve Tekirdağ'da oldu.
Çanakkale, Yalova, Kastamonu, Samsun ve Tekirdağ'da 100 bin kişideki vaka sayısı 600'ün üzerinde, Kırklareli ve İstanbul'da ise 800'ün üzerinde görüldü. Haritada mavi il kalmadı...