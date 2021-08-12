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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca açıkladı! İşte hala aşı yaptırmayanların sayısı ve haftalık vaka sayıları

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca açıkladı! İşte hala aşı yaptırmayanların sayısı ve haftalık vaka sayıları

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca 4 ilin daha aşılama oranının yüzde 75 üzerine çıkmasıyla mavi kategoriye çıktığını söyledi. Aşılanmayanların sayısı 19 milyon olarak açıklandı. Haftalık vaka sayıları da açıklandı.

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Sağlık Fahrettin Koca yaptığı açıklamada "Antalya, Denizli, Tunceli ve Giresun Mavi kategoriye geçen yeni illerimiz. İlk doz aşılanma oranları yüzde 75’in üzerinde. Bu üç ille birlikte düşük riskli il sayımız 21’e yükseldi." dedi. Sağlık Bakanı Koca, Türkiye'de hala 19 milyon kişinin aşı yaptırmadığını açıkladı.

19 milyon kişi aşı yaptırmadı

Bakan Koca şu paylaşımı yaptı: "Aşıda 11 Ağustos: Dün 1 Milyon 274 Bin 368 doz aşı uygulandı. İlk doz aşısını yaptıranların sayısı 385.519. İkinci doz aşısını yaptıranların sayısı 698.312. Üçüncü doz aşısını yaptıranların sayısı 190.537. İlk doz aşısını henüz yaptırmayanların sayısı 19.070.186’a indi."

Haftalık vaka sayılarında İzmir farkı!

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 31 Temmuz-6 Ağustos'ta illere göre her 100 bin kişide görülen Kovid-19 vaka sayılarını açıkladı. İllere göre haftalık Kovid-19 vaka sayısı, her 100 bin kişide İstanbul'da 182,21, Ankara'da 184,58, İzmir'de 65,85 oldu.

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