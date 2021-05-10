Sağlık Bakanı Fahrettin Koca açıkladı! İllere göre haftalık vaka sayıları Adana mucizeyi gerçekleştirdi
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, illere göre haftalık vaka sayısının yer aldığı haritayı paylaştı.İşte illere göre son durum...
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 1-7 Mayıs arasında illere göre her 100 bin kişide görülen Covid-19 vaka sayılarını açıkladı. Koca, "Kararlılığımız vaka sayılarını düşürmeye devam edecek" dedi. En fazla vaka artışı yine İstanbul'da oldu. Üç büyük şehirde durum ne? İşte son durum...
Sağlık Bakanı Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda "İllerimizde 100.000 nüfusa karşılık gelen haftalık vaka sayısını gösteren insidans haritasını aşağıda bulabilirsiniz. Kararlılığımız vaka sayılarını düşürmeye devam edecek" dedi.
3 büyük şehirde son durum
1-7 Mayıs arasında illere göre haftalık Covid-19 vaka sayısı, her 100 bin kişide İstanbul'da 359,99, Ankara'da 247,68, İzmir'de 161,92 oldu.
5 ilimiz alarm veriyor
Haftalık verilere göre İstanbul, Kastamonu, Tekirdağ, Zonguldak ve Erzurum 100 bin kişide en çok Covid-19 vakası görülen iller oldu.