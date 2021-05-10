Sağlık Bakanı Fahrettin Koca açıkladı! İllere göre haftalık vaka sayıları Adana mucizeyi gerçekleştirdi

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 1-7 Mayıs arasında illere göre her 100 bin kişide görülen Covid-19 vaka sayılarını açıkladı. Koca, "Kararlılığımız vaka sayılarını düşürmeye devam edecek" dedi. En fazla vaka artışı yine İstanbul'da oldu. Üç büyük şehirde durum ne? İşte son durum...

