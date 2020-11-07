Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 10 kişiyle asansöre bindi! Tartışma başladı

Sık sık sosyal mesafe uyarısı yapan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, İstanbul'da devlet hastanesi ziyareti esnasında 10 kişiyle asansöre binmesi eleştirilere neden oldu.

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Sosyal medya hesabından sık sık fiziksel mesafenin olmadığı fotoğrafları paylaşan Bakan Koca'nın Esenyurt Devlet Hastanesi ziyareti esnasında asansöre 10 kişiyle binmesi tartışmaları beraberinde getirdi.

Bakan Koca, 6 Kasım'a ilişkin koronavirüs vakalarını paylaştığı gönderide şu uyarıları yapmıştı:

"Mesafenizi koruyun"

Bugün tespit edilen 2.436 hastamız var. Ağır hasta sayımız artıyor. Sağlık hizmetinde bir güçlük yaşamamak için sağlık çalışanlarımıza dinlenecek zaman tanımalıyız. Bu ancak tedbirlere birlikte uymakla mümkün. Maske takın. Mesafenizi koruyun.