Sağlık Bakanı açıkladı Türkiye'de koronavirüs ölü sayısı 30'a yükseldi Çin'den hızlı tanı kiti geldi
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, dün 9 kişinin daha hayatını kaybettiğini belirterek Türkiye'de koronavirüsten ölenlerin sayısının 30'a çıktığını duyurdu. Çin'den temin edilen 2 milyon adet 15 dakikada koronavirüs tespiti yapan hızlı tanı kitinin ilk partisi sabaha karşı Türkiye'ye getirildi.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüs (Covid) salgını nedeniyle dün 9 kişinin yaşamını yitirdiğini, 289 yeni vaka tespit edildiğini duyurdu. Böylece koronavirüs nedeniyle ülkemizde ölenlerin sayısı 30'a yükseldi. Bugüne kadar toplam 20 bin 345 test yapıldığı açıklanırken, Çin'den temin edilen 2 milyon adet hızlı koronavirüs tanı kitinin ilk partisi THY uçağıyla Türkiye'ye getirildi. Hızlı kitlerle koronavirüs tanısı 15 dakikada konulabilecek.
9 yeni vefat, 289 yani tanı var
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Yeni hayatlar kaybediyoruz. Vaka sayıları artıyor. Fakat mümkün olduğunca çok sayıda test yaptığımız unutulmamalı. Tedavi altına alınmış her hastayla, salgının önünü kesmiş oluyoruz. Bugün 9 yeni vefat, 289 yeni tanı var. Evimizde kalalım. Risk almayalım. Hayat eve sığar" dedi.
20 bin 345 test yapıldı
Koronavirüs testi yapılan kişi sayısı hakkında da bilgi veren Bakan Koca, "Bugüne kadar toplam 20 bin 345 test yapıldı, bin 236 tanı kondu, hepsi yaşlı 30 hastamızı kaybettik. Hastalık ülkemizde yokken, “yok” dedik. Şimdi gün gün durumu açıklıyoruz. Şeffaflığımızla sizi tedbire de davet ediyoruz. Tedbirli olalım. Bu ülke, bu tehdide yenik düşmeyecek" açıklamasında bulundu.
15 dakikada tanı koyan hızlı kitler Çin'den geldi
Çin'den temin edilen 2 milyon adet 15 dakikada koronavirüs tespiti yapan hızlı tanı kitinin ilk partisi Turkish Cargo'ya ait kargo uçağıyla sabaha karşı Türkiye'ye getirildi. Çin'den temin edilen toplamda 2 milyon adet hızlı tanı kitinin ilk partisi Türkiye'ye getirilirken kalan kısımlarının ise parça parça getirileceği öğrenildi.