Sağlığına kavuşan Murat Cemcir hastaneden sonra ilk kez paylaştı...

Hastane odasında çekilmiş fotoğrafını paylaşan Cemcir, yaptığı paylaşımda "3 gece yoğun bakımda kaldıktan sonra. 72 saat beklemek... Ömrümün geçmek bilmeyen en uzun saatleriydi... Başta Doktorlarım olmak üzere; benimle ilgilenen hemşirelere, hasta bakıcılara ve bütün hastanesi personeline teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.