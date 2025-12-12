Sağlığına kavuşan Murat Cemcir hastaneden sonra ilk kez paylaştı...
İç kanama teşhisiyle yoğun bakıma kaldırılan ünlü oyuncu Murat Cemcir'den yaşadığı sağlık sorunu sonrası ilk açıklama geldi. İşte Cemcir'in son hali...
"Çalgı Çengi", "Düğün Dernek", "Ailecek Şaşkınız" ve "Kardeş Payı" gibi yapımlarda rol alan Murat Cemcir, geçtiğimiz haftalarda evinde rahatsızlanarak hastaneye kaldırılmıştı.
İç kanama geçirdiği teşhis edilen oyuncu, ardından yoğun bakıma alınmıştı. Tedavisi 3 gün boyunca yoğun bakımda devam eden 49 yaşındaki Murat Cemcir, sonrasında normal odaya alınmıştı.
Sağlık durumu her geçen gün daha iyiye giden Cemcir, evinde dinlenmeye geçti. Ünlü isimden geçirdiği zor günler sonrası ilk açıklama geldi.
Hastane odasında çekilmiş fotoğrafını paylaşan Cemcir, yaptığı paylaşımda "3 gece yoğun bakımda kaldıktan sonra. 72 saat beklemek... Ömrümün geçmek bilmeyen en uzun saatleriydi... Başta Doktorlarım olmak üzere; benimle ilgilenen hemşirelere, hasta bakıcılara ve bütün hastanesi personeline teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.