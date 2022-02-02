Sağlığa en zararlı 10 yiyecek açıklandı! Liste şoke etti neler var neler...
Bugüne kadar sağlığa zararlı yiyeceklerle ilgili çok sayıda yapılan araştırmaları derleyen New York Post gazetesi, en zararlı 10 yiyecekten oluşan bir liste hazırladı.
ABD merkezli New York Post gazetesi, uzmanların çalışmalarından yola çıkarak sağlığa en zararlı 10 yiyeceği derledi. CNNTürk'te yer alan habere göre listede tükettiğimiz birçok yiyecek bulunuyor. İşte uzak durulması gerekenler:
Pastırma
Doktor Reyzan Shali, normal hücrelerin kanser hücrelerine dönüşme sürecine atıfta bulunarak, “Birçoğu, Dünya Sağlık Örgütü’nün karsinojenez söz konusu olduğunda pastırmayı tütünle aynı kategoride sınıflandırdığını bilmiyor” sözleriyle işlenmiş etin sağlığa zararına vurgu yaptı.
Hindi Füme
Doktor Reyzan Shali, “Eti zararlı yapanın işleme süreci olduğunu açıklıyorum. Dolayısı ile daha sağlıklı hale getirmek için pastırmayı hindi ile değiştirmek bir şey ifade etmiyor” dedi.
Kızarmış yiyecekler
Ruh Sağlığı Diyetisyeni olarak tanınan diyetisyen Angela L. Lago, “Hiç kızarmış yiyecekler yemeyin demiyorum, ancak kızarmış yiyecekler kimsenin diyetinin temelini oluşturmamalı. Genel olarak, kızarmış yiyecekler yağ, tuz ve kalori bakımından daha yüksektir, bunların tümü kalp sağlığı ve obezite geliştirme riskini artırmaktadır” dedi.