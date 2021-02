Sağlı Sollu'da Sırrı Sakık tartışması

Habertürk ekranlarında İnternethaber Yayın Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Hadi Özışık'ın HDP'ye yaptığı eleştiriler ile ilgili Sırrı Sakık'ın yaptığı hakaretamiz ifadeler, Sağlı Sollu programında sert bir tartışmaya neden oldu.

Özışık, Sırrı Sakık'ın programı kulaklarıyla mı dinlediğini sordu ve HDP seçmeni ile ilgili söylediklerini tekrarladı. Seçmene 'hain' demenin asla kabul edilemeyeceğini söyleyen Özışık, HDP'nin Türkiye'ye karşı düşmanlık yaptığını söyledi.

"Türk askerine it diyen ittir"

Ardından Metin Özkan, "Bana alçak diyen alçaktır. Türk askerine it diyen ittir" ifadelerini kullandı. Mustafa Kemal'in askerleri ifadesi ile ilgili 'it' ifadesini kullanan Sakık'a, "İtin kendisidir" diyen Metin Özkan'a Barış Yarkadaş'tan tepki geldi. Yarkadaş, hakarete hakaretle karşılık vermenin doğru olmadığını ifade etse de Metin Özkan, "Türk askerine it diyen ittir" sözünü tekrar tekrar kullandı.