Sağlam aile yapısı



Bazı istisnalar dışında yazılı ve görsel medyanın ve yine digital medyanın sağlam aile yapısına saldırmaları, cinsel sapıklık ve edebe aykırılığı yayma gayretleri elbette sebebsiz değildir.

Bugüne kadar sağcı-solcu, gerici-ilerici, dinini yaşayan müslümanlara aşırı dinci, fundamentalist, dini köktenci gibi uydurma sözlerle sataşarak dindar-laik ya da bin yıl bir arada yaşayan bu ülke insanını etnik ve ya mezhep farkı ile bölemeyenler, uzun bir süredir Türkiye’de yaşayanların sağlam aile yapısını, örf ve adetlerini çökertme peşindedir.

Türk devletini yıkmak, Türk milletini bölmek ve bu ülkede yaşayanların öncelikle dini inançları olmak üzere milli ve manevi değerlerini imha etmeye özeniliyor.

Karlı dağ başında hurma yetişmez. Kardelen çiçeği de çölde değil karlı dağlarda yetişir. Her çiçek ve ağacın hatta canlının yaşadığı bir ortam vardır.

Türk milleti en az 5 bin yıllık şerefli bir tarihe sahiptir. Hiç bir millet Türk milleti kadar çok sayıda medeniyet ve devlet kuramamıştır. Ayrıca son hak din olan İslamiyete bin yıl hizmetle şereflenmiştir.

Batının ilim, teknoloji ve faydalı yönlerini almamız esasen dinimizin emridir. Ama batının köhneleşmiş cinsi sapıklıklarla kirlenen medeniyetini almak zorunda değiliz.

İçinde bulunduğumuz asrın Türk ve İslam asrı olmasını istiyorsak sebeplere sarılmak zorundayız.

Bu ise batı taklitçiliğinden kurtularak kendi öz benliğimize, örf ve adetlerimize, asırlardır bizi ayakta tutan ve köklerimiz olan milli ve manevi değerlerimize dönmeliyiz.

Osmanlı sadece Rusya ile 16 savaş ve diğer ülkelerle yapılan savaşlar dahil edilirse yüze yakın savaş ve binlerce muharebe, Osmanlı dahilinde çıkartılan yüzlerce fitne ve isyanlara ve bütün dünyanın Osmanlıya karşı açtığı soğuk savaşın psikolojik-kültür-ekonomik-siyasi, savaşlara rağmen 626 yıl ayakta kalabilmiştir.

Osmanlıyı yıktılar ama onun yıkılışına da sebep olan menfi yönleri teşhis edilerek Osmanlıyı yükselten iyi yanları alınarak yeniden süper güç olarak dünya siyaset platformuna çıkmalıyız.

Bu millet ve bu devlet Avrupa Birliği kuyruğu olmaya layık değildir.

Batı sadece öldürücü silahlar ve zehirli gazlar imal etmiyor.

Batının imandan, ahlaktan, iffet ve namustan uzak materyalist ikliminde; Aids, fuhuş, alkol, kumar, uyuşturucu alışkanlığı, cinsi sapıklık, seviyesizlik, sevgisizlik, evlilik dışı hayat ve doğumlar, cinayetler, saldırganlık, gasp, ırza tecavüzler ve daha nice sosyal felaketler Batı’da ve onu körükörüne taklit edenlerde çığ gibi artmaktadır. Ve batı medeniyeti ile birlikte onu taklit edenlerde de temeller çatırdamaktadır.