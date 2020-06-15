Sağanak yolları göle çevirdi! AKOM İstanbul için acil uyarı verdi
ARNAVUTKÖY'de etkili olan sağanak yağış nedeniyle yollar göle döndü araçlar sular içinde kaldı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM) üç saat boyunca kentin genelinde aralıklarla kuvvetli gök gürültülü sağanak yağmur geçişlerinin yaşanacağını bildirdi.
İzmir, Ankara'dan sonra benzer görüntüler İstanbul'da da görüldü. Arnavutköy'de 13.15'te başlayan şiddetli yağış nedeniyle caddeleri su bastı. Sağanak yağış Yıldırım Beyazıt Caddesi, Devlet Caddesi ve Necip Fazıl Caddesi başta olmak üzere birçok yolda sürücülere zor anlar yaşattı.
Otomobiller mahsur kaldı: Bazı sürücüler suların içinde zorlukla ilerlerken, su nedeniyle bazı araçlar ilerleyemeyince sürücüler otomobillerinde mahsur kaldı. Taşan rögarlar nedeniyle de sürücüler yolda ilerlemekte zorluk çekti.
AKOM uyardı: İBB'den yapılan yazılı açıklamada, "AKOM'dan gelen son dakika açıklamasına göre bugün sabah saatlerinde yerel olarak görülen yağışların önümüzdeki üç saat boyunca il genelinde aralıklarla gök gürültülü sağanak şeklinde etkili olması, akşam saatlerinden itibaren etkisini kaybetmesi bekleniyor." ifadelerine yer verildi.
Vatandaşlar tedbirlerini alsın: Açıklamada, kısa süreli ve kuvvetli yağan yağmur nedeniyle meydana gelebilecek olumsuzluklar karşısında vatandaşa tedbirli olunması yönünde uyarılarda bulundu.