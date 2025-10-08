Sağanak, yağmur ve fırtına! Sarı ve turuncu kod alarmı sürüyor...
Meteoroloji'den yapılan son hava durumu tahminlerine göre; 1 il için turuncu, 35 il için sarı kodlu uyarı yayınlandı. Marmara, Ege, Akdeniz, İç Anadolu ve Batı ve Orta Karadeniz gök gürültülü sağanak yağmurlu olacak. İşte yurt genelinde beklenen hava durumu tahminleri...
Meteoroloji tahminlerine göre yağışların; İzmir, Muğla, Aydın, Manisa, Kütahya, Sakarya, Bilecik, Bursa'nın doğusu, Burdur, Isparta, Bolu, Karabük, Zonguldak, Bartın, Düzce, Anamur, Osmaniye, Adana, Hatay'da kuvvetli, Antalya'da ise şiddetli ve aşırı olması bekleniyor.
Hava sıcaklıklarının 4 ila 6 derece düşmesi tahmin ediliyor. Diğer yandan yağış alan bölgelerde kuvvetli lodos da etkili olacak.
SICAKLIKLAR DÜŞÜYOR MU?
Hava sıcaklığının yağış alan yerlerde yağışla birlikte 4 ila 6 derece azalacağı, diğer yerlerde mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın genellikle güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Akdeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu’nun güney ve doğusu, Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğusunda kuvvetli olarak (40-70 km/saat) esmesi bekleniyor.
KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI
Rüzgarın; Akdeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu’nun güney ve doğusu, Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğusunda güneyli yönlerden kuvvetli olarak (40-70 km/saat) esmesi beklendiğinden, oluşabilecek olumsuzluklara (ulaşımda aksamalar vb) karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.
İşte il il beklenen sıcaklık değerleri ve hava durumu...