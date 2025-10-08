Sağanak, yağmur ve fırtına! Sarı ve turuncu kod alarmı sürüyor...

SICAKLIKLAR DÜŞÜYOR MU?

Hava sıcaklığının yağış alan yerlerde yağışla birlikte 4 ila 6 derece azalacağı, diğer yerlerde mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın genellikle güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Akdeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu’nun güney ve doğusu, Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğusunda kuvvetli olarak (40-70 km/saat) esmesi bekleniyor.