Sağanak yağış vurduğu İstanbul'da yollar göle döndü

Şimşekler İstanbul'u aydınlattı

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün uyarılarının ardından akşam saatlerinde İstanbul'da sağanak yağış etkili oldu. Sağanak yağışla birlikte çakan şimşekler, İstanbul'u aydınlattı. İstanbul'u aydınlatan şimşekler, Karaköy'den ve Çamlıca Camii ile Çamlıca Tepesi'nden görüntülendi.