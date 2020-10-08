Sağanak yağış vurduğu İstanbul'da yollar göle döndü
İSTANBUL'da beklenen yağmur etkisini gösterdi. Kadıköy’de şiddetli yağış etkili olurken; bazı yollar yoğun yağış nedeniyle adeta göle döndü. Araçlar, yollarda biriken su nedeniyle ilerlemekte zorluk çekti. Üsküdar'da ise kimi vatandaşlar yağmurdan şemsiyesiyle korunurken, kimisi de yağmurdan kaçmak için Marmaray istasyonuna sığındı. Sağanak yağışla birlikte çakan şimşekler İstanbul'da geceyi gündüze çevirdi.
Şimşekler İstanbul'u aydınlattı
Meteoroloji Genel Müdürlüğünün uyarılarının ardından akşam saatlerinde İstanbul'da sağanak yağış etkili oldu. Sağanak yağışla birlikte çakan şimşekler, İstanbul'u aydınlattı. İstanbul'u aydınlatan şimşekler, Karaköy'den ve Çamlıca Camii ile Çamlıca Tepesi'nden görüntülendi.
Kartal'da sağanak yağmurda bahçe duvarı çöktü
İstanbul'da akşam saatlerinde başlayan sağanak yağış Anadolu yakasında da etkili oldu. Kartal'da sağanak yağış nedeniyle 5 katlı bir binanın 1,5 metre yüksekliğindeki bahçe duvarı çöktü.
Lüks otomobil yağmurda yolda mahsur kaldı
Kartal'ın Petrol İş Mahallesi Üsküdar Caddesi üzerinde BMW marka 34 FF 4444 plakalı lüks otomobil sağanak yağışın etkisiyle yolda mahsur kaldı. Aracın yolda kalması nedeniyle cadde üzerinde yoğun trafik oluştu. Aracın şoförünün ise olay yerinde olmadığı görüldü.
Maltepe'de yollar göle döndü
Maltepe’de de yoğun yağış nedeniyle yollar göle dönerken; rögar kapakları taştı. Yoldaki otomobiller ise ilerlemekte zorlandı.