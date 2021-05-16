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Sağanak yağış geliyor listede İstanbul da var! İşte bugün yağış beklenen iller ve hava durumu

Sağanak yağış geliyor listede İstanbul da var! İşte bugün yağış beklenen iller ve hava durumu

METEOROLOJİ özellikle milyonlarca çiftçinin beklediği güzel haberi verdi. Bugün yurdun büyük bölümünde sağanak yağış bekleniyor. Yağışlar yarın da devam edecek. Yağış beklenen şehirler listesinde İstanbul da var...

Sağanak yağış geliyor listede İstanbul da var! İşte bugün yağış beklenen iller ve hava durumu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün tahminlerine göre bugün yurtta kendini gösterecek yağışlar, kapanmanın biteceği yarın da etkili olacak. Sağanak yağışların görüleceği bölgelerde birkaç derece sıcaklık düşüşü yaşansa da hava sıcaklıkları mevsim normalleri üzerinde seyredecek.

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Sağanak yağış geliyor listede İstanbul da var! İşte bugün yağış beklenen iller ve hava durumu

Hava sıcaklıkları adım adım yükselirken dönem dönem sağanak yağış da etkili oluyor. Meteoroloji’nin tahminlerine göre bugün İstanbul dahil yurdun kuzeybatısında etkili olacak yağışlar yarın yurdun doğusuna kayacak.

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Sağanak yağış geliyor listede İstanbul da var! İşte bugün yağış beklenen iller ve hava durumu

Hafta boyunca sıcak bir hava gözlenecek, İstanbul’da yağış olmayan günlerde sıcaklık 30 dereceye yaklaşacak.

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Sağanak yağış geliyor listede İstanbul da var! İşte bugün yağış beklenen iller ve hava durumu

Yağışlar bazı bölgelerde kuvvetli olacak

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre bugün Marmara bölgesi, İç Anadolu ve Karadeniz'in bir kısmında sağanak yağış etkili olacak. İşte sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış geçişlerinin olacağı yerlerin listesi...

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