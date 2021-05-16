Sağanak yağış geliyor listede İstanbul da var! İşte bugün yağış beklenen iller ve hava durumu
METEOROLOJİ özellikle milyonlarca çiftçinin beklediği güzel haberi verdi. Bugün yurdun büyük bölümünde sağanak yağış bekleniyor. Yağışlar yarın da devam edecek. Yağış beklenen şehirler listesinde İstanbul da var...
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün tahminlerine göre bugün yurtta kendini gösterecek yağışlar, kapanmanın biteceği yarın da etkili olacak. Sağanak yağışların görüleceği bölgelerde birkaç derece sıcaklık düşüşü yaşansa da hava sıcaklıkları mevsim normalleri üzerinde seyredecek.
Hava sıcaklıkları adım adım yükselirken dönem dönem sağanak yağış da etkili oluyor. Meteoroloji’nin tahminlerine göre bugün İstanbul dahil yurdun kuzeybatısında etkili olacak yağışlar yarın yurdun doğusuna kayacak.
Hafta boyunca sıcak bir hava gözlenecek, İstanbul’da yağış olmayan günlerde sıcaklık 30 dereceye yaklaşacak.
Yağışlar bazı bölgelerde kuvvetli olacak
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre bugün Marmara bölgesi, İç Anadolu ve Karadeniz'in bir kısmında sağanak yağış etkili olacak. İşte sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış geçişlerinin olacağı yerlerin listesi...