Sağanak yağış geliyor listede İstanbul da var! İşte bugün yağış beklenen iller ve hava durumu

Yağışlar bazı bölgelerde kuvvetli olacak

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre bugün Marmara bölgesi, İç Anadolu ve Karadeniz'in bir kısmında sağanak yağış etkili olacak. İşte sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış geçişlerinin olacağı yerlerin listesi...