Sağanak yağış devam ediyor! O saatlere dikkat!
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son değerlendirmelerine göre, Türkiye'nin bazı bölgelerinde yağış devam ederken bazı bölgelerde sıcaklığın artması bekleniyor.
Meteoroloji'den yapılan son değerlendirmelere göre, Türkiye'nin iç bölgeleri ile Akdeniz ve Karadeniz bölgelerinde aralıklı olarak yağmur bekleniyor. Sıcaklıkların batı bölgelerinde 2 ila 4 derece artacağı tahmin ediliyor.
Marmara Bölgesi'nin bugün parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden sonra Trakya (Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ) ile İstanbul çevrelerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. İstanbul'da ise bugün parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden sonra sağanak yağışlı bir gün bekleniyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Akdeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu, Batı ve Orta Karadeniz, Doğu Karadeniz kıyıları ile Sakarya, Kütahya, Afyonkarahisar, Artvin, Ardahan, Kars, Iğdır ve Ağrı çevrelerinin aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
Hava sıcaklığının 2 ila 4 derece artacağı tahmin edilirken, rüzgarın güney ve güneybatı (Lodos), öğle saatlerinden itibaren güneydoğu (Keşişleme) yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.