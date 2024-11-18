Sağanak ve kar yağışı bekleniyor! Meteoroloji'den 16 ile sarı kodlu uyarı
Meteoroloji Genel Müdürlüğü son hava tahmin raporunu yayınladı. 16 ile sarı kodlu uyarı yapılırken, perşembeden itibaren Türkiye'de lodos fırtınası görülebileceği bildirildi.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son tahminlere göre ülke genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara'nın doğusu, Orta ve Doğu Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu ile Balıkesir, Kütahya, Uşak, Afyonkarahisar ve Isparta çevrelerinin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
Yağışların, genellikle yağmur ve sağanak, Orta ve Doğu Akdeniz kıyılarında gök gürültülü sağanak, Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusunun yüksek kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor.
Yağışların, Doğu Akdeniz, Doğu Anadolu'nun güneyi ile Adıyaman, Gaziantep, Kilis, Diyarbakır, Batman, Siirt çevrelerinde yer yer kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü Adana, Adıyaman, Bingöl, Bitlis, Diyarbakır, Elazığ, Hakkari, Hatay, Malatya, Kahramanmaraş, Muş, Siirt, Tunceli, Batman, Şırnak ve Osmaniye'ye sarı kodlu uyarıda bulundu. Uzmanlar ise lodos fırtınası yaşanabileceğine dikkat çekti.