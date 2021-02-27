Safranbolu’da kuşaktan kuşağa şehir efsanesi olarak aktarılıyordu gerçek çıktı

Keşfedilen geçidin, kalelerin tipik özelliklerinden biri olan suya erişim ya da gizli geçit yollarından biri olduğunu ifade eden Cemil Belder, “Safranbolu günümüzde tarihi evleriyle ve kent ölçeğinde korunan şehriyle beraber gerek ülke içerisinde gerekse yurt dışında tanınır haldedir. Bu tanınırlığını şüphesiz evleriyle beraber içinde bulunduğu coğrafyanın tarihsel dönemlerde birçok uygarlığa ev sahipliği yapmasından dolayıdır. Safranbolu’da kale, kent tarihi müzesinin etrafında bulunan nokta olarak tanımlanmıştı. Tarihi kaynaklara baktığımızda bugüne kadar kalenin konumuyla alakalı net bilgi, belge ve deliller bulunmaksızın yoruma bağlı olarak bu bölge kale olarak tanımlanmıştır" dedi.